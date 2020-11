Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Bürogebäude

PirmasensPirmasens (ots)

Am Samstag, den 07.11.2020, in dem Zeitraum von 00:55 Uhr bis 01:20 Uhr ereignete sich ein Einbruch in ein Bürogebäude in der Waisenhausstraße, Pirmasens. Bisher unbekannte Täter verschafften sich über den Hintereingang Zugang zu dem Bürogebäude, wo sie dieses nach Diebesgut absuchten. Im Rahmen der Absuche lösten sie einen Alarm aus was dazu führte, dass die Täter das Gebäude über ein Fenster fluchtartig verließen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.250,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell