Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

PirmasensPirmasens (ots)

Bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 07.11.2020 gewaltsam Zutritt zu einem Verwaltungsgebäude in der Waisenhausstraße in Pirmasens. Im Inneren öffnete er verschiedene Türen und Schränke gewaltsam und entwendete darin befindliche Wertgegenstände. Schadenshöhe: ca. 3000 Euro Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. |pips

