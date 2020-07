Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletzter Krad-Fahrerin

Speyer (ots)

26.07.2020, 18.30 Uhr

Am frühen Sonntagabend kam eine 19-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades in der Geibstraße zu Fall und verletzte sich leicht an Armen und Beinen. Zuvor hatte ein 22-jährige Speyerin an der Ausfahrt des Festplatzes das Krad übersehen und fuhr mit ihrem PKW in den Fließverkehr ein. Die junge Frau auf dem Leichtkraftrad führte eine Gefahrenbremsung durch, um eine Kollision zu verhindern und stürzte dabei mitsamt ihrem Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell