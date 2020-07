Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen 26.07.2020, 05:30 Uhr bis 08:00 Uhr

Speyer (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Straße Zum Schlangenwühl in Speyer zu Sachbeschädigungen an insgesamt neun Fahrzeugen. Durch noch unbekannte Täter wurde an am Straßenrand geparkten PKW jeweils eine Front- oder Heckscheibe eingeschlagen. Mutmaßlich wurde hierzu ein Werkzeug verwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

