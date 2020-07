Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 24.07.2020, um 15:55 Uhr, kam es auf der Flomersheimer Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Autofahrer. Der 64-jährige Rollerfahrer wurde beim Anhaltevorgang am Straßenrand von einem nachfolgenden Auto erfasst. Hierbei wurde der Rollerfahrer am Bein verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Nummer 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

