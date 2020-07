Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Trunkenheit im Verkehr 25.07.2020, 03:55

Speyer (ots)

Ein 46- jähriger Mann aus Schifferstadt sollte am frühen Samstagmorgen mit seinem PKW in der Wormser Landstraße in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er missachtete die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und fuhr unbeirrt bis zu einer nahegelegenen Tankstelle weiter. Dort wurde schließlich im Rahmen der Verkehrskontrolle festgestellt, dass der Mann alkoholisiert war: Er hatte eine Atemalkoholkonzentration von rund ein Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

