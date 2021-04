Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Enger (ots)

(mmb) Zu einem folgenschweren Auffahrunfall kam es am Donnerstag (01.04.2021) um 18:15 Uhr auf der Herforder Straße Höhe Wietweg in Enger-Herringhausen. Eine 51-Jährige BMW-Fahrerin hatte hier in Fahrtrichtung Enger einen Rückstau übersehen, der sich durch ein links abbiegendes Fahrzeug gebildet hatte. Der BMW prallte auf den stehenden Opel Corsa eines 34-Jährigen Fahrzeugführers aus Spenge und schob diesen auf den davor wartenden Volvo eines 44-Jährigen Fahrzeugführers, ebenfalls aus Spenge. Bei dem Aufprall wurden die 51-Jährige BMW-Fahrerin sowie die 38-jährige Beifahrerin im Volvo und ihr 3-jähriges Kind leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwei beteiligte Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei auf rund 40.000 Euro geschätzt.

