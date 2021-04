Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in leerstehendes Firmengebäude - Täter gestellt

Herford (ots)

(mmb) Nach Zeugenhinweisen konnte am Donnerstag (01.04.2021) gegen 20.15 Uhr durch Polizeikräfte des Wachbereichs Herford ein 38-jähriger Mann gestellt werden, der zuvor in eine leerstehendes Firmengebäude an der Waltgeristraße eingebrochen war. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, wurde vorläufig festgenommen. Am Gebäude entstand geringer Sachschaden.

