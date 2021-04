Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LKW erfasst Radfahrerin- Beteiligte wurde schwer verletzt

Vlotho (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (31.3.) kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Mindener Straße in Vlotho-Uffeln. Gegen 10.58 Uhr befuhr eine 61-jährige Radfahrerin aus Rinteln die Mindener Straße stadtauswärts. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in Begleitung eines weiteren Radfahrers auf dem, zur Mindener Straße parallel verlaufenden, Rad- und Gehweg. Im Bereich des Kreisverkehrs Mindener Straße/Höferweg beabsichtigte die Rintelnerin die erste Ausfahrt (weiterer Verlauf Mindener Straße) zu queren, um letztendlich auf dem Höferweg (2. Ausfahrt) weiterfahren zu können. Zum gleichen Zeitpunkt befährt ein 58-jähriger polnischer LKW-Fahrer mit seinem Mercedes Actros parallel mit der Radfahrerin die Mindener Straße. Er beabsichtigt im Kreisverkehr an der 1. Ausfahrt auf der Mindener Straße in Richtung Holtrup weiterzufahren. Als der 58-Jährige den Kreisverkehr verlassen wollte, übersah er die querende 61-Jährige mit ihrem Pedelec. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin noch einige Meter mitgeschleift wurde. Der Zusammenstoß führte zu schwersten Verletzungen bei der Rintelnerin. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigen Aussagen besteht Lebensgefahr. Der Sachschaden wird auf ca. 2.400 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Bereich des Kreisverkehrs für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Mit Unterstützung von Beamten des Verkehrskommissariates, einem Gutachter und einem "Pro-Digi"- Unfallaufnahmeteam aus Bielefeld wurde der Unfall aufgenommen und bearbeitet.

