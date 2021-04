Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Graffitis an Schulgebäude- Täter beschmieren Außenwände

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (31.3.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Schule an der Heidestraße in Bünde. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma teilte eingesetzten Polizeibeamten mit, dass er letztmalig am Mittwoch gegen 00.10 Uhr einen Kontrollgang auf dem Schulgelände gemacht habe und zu diesen Zeitpunkt noch alles in Ordnung gewesen sei. Am Mittwochmorgen gegen 07.15 Uhr bemerkte der Hausmeister der Schule dann vier große Graffitis an verschiedenen Fassaden des Gebäudes fest. Zwei rosa-farbige Graffitis befanden sich linksseitig des Haupteingang im Bereich des Treppenaufganges. Zwei weitere Schmierereien befanden sich ein paar Meter weiter an einer Gebäudewand und auf einem Fenster. Alle Graffitis zeigten die Symbole "FDG J.J.". Durch die Beamten wurde an der nördlichen Seite der dazugehörenden Sporthalle eine weitere rosa-farbige Schmiererei mit nicht deutbarer Symbolik festgestellt. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell