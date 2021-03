Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Leichtkraftrad übersehen- Sozia nach Kollision verletzt

Löhne (ots)

(sls) Bei einem Unfall auf der Schweichelner Straße in Löhne wurde am Dienstagmittag (30.3.) die Sozia einer Yamaha leicht verletzt. Gegen 12.30 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrer des Leichtkraftrades aus Löhne die Schweichelner Straße aus Richtung Herford kommend in Richtung Löhne. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte die Fahrerin eines VW Touareg von der Grundstückszufahrt des Hauses Nr. 3 auf die Schweichelner Straße einzufahren. Hierbei übersah die 48-Jährige aus Löhne den von links kommenden Yamaha-Fahrer. Der 18-Jährige leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem VW Touareg nicht vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls kam er mit seinem Leichtkraftrad zu Fall und rutschte nach links in den angrenzenden Grünstreifen. Die 16-Jährige Sozia aus Feldatal stürzte ebenfalls und geriet mit einem Bein unter die Yamaha. Sie wurde leicht verletzt und kümmert sich selbständig um eine ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

