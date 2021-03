Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter gehen mehrere Lkws an- Heckscheiben beschädigt

Bünde (ots)

(sls) Bereits in der Nacht zu Sonntag (28.3.) kam es auf einem Firmengelände an der Menzelstraße in Bünde zu Aufbrüchen von drei Lkws. Unbekannte beschädigten an einem LKW Mercedes Sprinter und auch an einem Fiat Ducato die jeweilige Heckscheibe und gelangten dadurch in das Innere der Fahrzeuge. An einem weiteren abgemeldeten LKW Fiat Ducato wurde die Hecktür geöffnet. Der Geschädigte gab an, dass er am Samstagabend gegen 17.00Uhr letztmalig die Fahrzeuge ohne Beschädigungen auf dem Firmengelände gesehen hat. Am Sonntagmorgen gegen 08.45 Uhr bemerkte er die aufgebrochenen LKWs und das verschiedene Werkzeuge entwendet wurden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um verschiedene Elektrogeräte der Marke Hilti mit entsprechenden Transportkoffern. Drei entwendete Staubsauger ließen die Täter in unmittelbarer Tatortnähe außerhalb des Firmengeländes zurück. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Menzelstraße aufgefallen sind. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

