Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Zeugen nach Radfahrer-Unfall gesucht

Herford (ots)

(um) Ein besonderer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (26.03.) Nachmittag auf der Waltgeristraße gegen etwa 15:46 Uhr. Ein 43-Jähriger fuhr auf dessen Rad die Waltgeristraße herunter Richtung Eimterstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 37-Jährige mit ihrem PKW Fiat in die gleiche Richtung, von der Mindener Straße aus kommend. In Höhe der dortigen Vedrbrauchermärkte überholte die Frau aus Herford den Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes unterwegs war. Es kam auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich durch den Sturz leicht. Nach einer sich anschließenden kurzen verbalen Auseinandersetzung über die Unfallursache, ging der Radfahrer weiter zum Einkaufen in den Verbrauchermarkt. Die wenig später herbeigerufenen Beamten trafen den Mann aus Herford auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes noch an und konnten seine Personalien aufnehmen. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können und an dem Unfallort vorbei gekommen sind. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell