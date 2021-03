Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Garage- Getränke und Werkzeug entwendet

Enger (ots)

(sls) Am Montagmorgen (29.3.) gegen 11.45 Uhr meldete ein Bewohner der Tulpenstraße in Enger einen Einbruch in seine Garage. Er teilte den Beamten mit, dass er sich am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr noch in seiner Garage aufgehalten habe und am Montagmorgen dann feststellte, dass Unbekannte in die Garage eingedrungen sind und diverse Gegenstände mitnahmen. Bei der Garage handelt es sich um eine freistehende Garage, die sowohl durch das Tor, als auch durch eine Seitentür betreten werden kann. Auf bisher unbekannte Art und Weise gelangten die Täter in die Garage und nahmen verschiedene Werkzeuge der Marke Makita, wie einen Akku-Trimmer, eine Akku-Buchsbaumschere, eine Akku-Heckenschere, einen Akku-Flex, eine Stichsäge und auch eine Bohrmaschine mit. Zu den Werkzeugen im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro kam noch ein Radio und auch diverse Cola- und Wasserflaschen als Diebesgut hinzu. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

