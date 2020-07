POL-GE: Lange Sperrung in Buer nach Lkw-Unfall

Polizei Gelsenkirchen

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag, 23. Juli 2020, eine stark befahrene Hauptverkehrsader in Gelsenkirchen-Buer gesperrt, nachdem ein Lkw mit einem Baum kollidierte. Der 37 Jahre alte Lkw-Fahrer war wegen eines technischen Defekts gegen 8.15 Uhr mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Emil-Zimmermann-Allee abgekommen. Da der beschädigte Baum umzustürzen drohte, wurde ein Kran angefordert. Während der Baumfällarbeiten und der Bergung des Lkw sperrte die Polizei die Emil-Zimmermann-Allee zwischen der Kurt-Schumacher-Straße und der Adenauerallee für knapp zwei Stunden komplett. Aufgrund dessen war in dieser Zeit auch die direkt danebengelegene Auffahrt zur A2 in der Anschlussstelle Buer nicht befahrbar. Der Lkw-Fahrer aus Bottrop blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

