Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendieb auf frischer Tat gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Am letzten Mittwoch, 22. Juli 2020, wurde um 17.30 Uhr ein 38 Jahre alter Gelsenkirchener in einem Lebensmittelgeschäft an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord dabei beobachtet, wie er eine Flasche Alkohol in seinen Rucksack steckte und den Laden verlassen wollte, ohne sie zu bezahlen. Hinter der Kasse sprach man ihn an und verständigte die Polizei. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Ladendiebstahls gegen den Mann.

