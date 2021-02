Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Freiburg (ots)

Die Straße Langgaß befuhr am Mittwoch, 24.02.2021, gegen 15.30 Uhr, ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Mountainbike talwärts in Richtung Haltingen und kam aus bisher unbekannten Gründen zu Fall. Der 62-jährige erlitt durch den Sturz massive Gesichtsverletzung und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Fremdeinwirkung konnte ausgeschlossen werden. Am Mountainbike entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

