POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz wegen Schwelbrand

Die Feuerwehr Rheinfelden und Karsau rückten am Mittwoch, 24.02.2021, gegen 21.30 Uhr, mit sechs Fahrzeugen und 24 Mann zu einem Schwelbrand in die Schönenbergerstraße aus. Aufgrund eines technischen Defekts an einer Filteranlage in einem Firmenbetrieb kam es zu einer deutlichen Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

