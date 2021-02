Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorschirmtrike stürzt ab - Pilot schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.02.2021, ist ein motorisierter Gleitschirmflieger bei Riedern am Wald abgestürzt. Zum Flugunfall war es gegen 17:25 Uhr gekommen. Der 63-jährige Pilot war von einem genehmigten Starthang gestartet. Danach soll der Motor ausgesetzt haben bzw. ganz ausgefallen sein, so dass das Fluggerät instabil wurde und auf ein Feld abstürzte. Mit schweren Verletzungen kam der Pilot mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Villingen-Schwenningen. Der Sachschaden am Ultraleichtfluggerät liegt bei etwa 10000 Euro.

