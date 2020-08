Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Frau von Pkw erfasst

Lingen (ots)

Gestern kam es auf der Haselünner Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 44-Jährige parkte ihren Pkw an der rechten Fahrbahnseite der Haselünner Straße in Richtung stadtauswärts. Als sie aus dem Fahrzeug ausstieg und sich neben der Fahrertür auf dem dortigen Schutzstreifen für Radfahrer befand, wurde sie von dem Fahrzeug einer 67-Jährigen erfasst, die die Haselünner Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Die 44-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

