Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn/Denekamp - VW-beschädigt

Nordhorn/Denekamp (ots)

Gestern in der Zeit von 13:45 bis 14:55 Uhr wurde auf dem Parkplatz "Tensundern" am Grenzübergang zu Denekamp ein geparkter, weißer VW Golf durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, in Verbindung zu setzen.

