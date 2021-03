Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte treten Außenspiegel ab- Mehrere Fahrzeuge angegangen

Hiddenhausen (ots)

(sls) Unbekannte Täter nutzten die letzten Tage dafür, um an drei Fahrzeugen in Hiddenhausen die Außenspiegel abzutreten. Ein schwarzer Fiat und auch ein grauer VW EOS standen im Bereich der Maschstraße in Parkbuchten. Ein grauer Citröen stand geparkt in der Parallelstraße Untere Weide. An allen drei Fahrzeugen wurde jeweils der Außenspiegel an der Beifahrerseite abgebrochen. Die Spurenauswertung ergab, dass die Spiegel augenscheinlich mit einem Fußtritt abgetreten wurden. Aufgrund der verschiedenen Abstellzeiten der Fahrzeuge ist davon auszugehen, dass sich die Tatzeit auf das vergangene Wochenende (27.3.) beschränkt. Wir bitten Zeugen um telefonische Kontaktaufnahme (Tel. 05221-8880), wenn diese Hinweise zu den drei Straftaten geben können.

