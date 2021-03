Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hochwertiger Schmuck entwendet- Diebstahl aus Häuser zur Tageszeit

Bünde/Enger (ots)

(sls) Die Kriminalpolizei ermittelt zur Zeit in zwei Fällen von Diebstahl aus Einfamilienhäusern in Bünde und Enger. Am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr befand sich eine Bewohnerin am Kleffmannweg in Enger nur für eine kurze Zeit von ca. 5 Minuten in ihrem Garten, um dort Blumen einzupflanzen. Diese kurze Tatzeit nutzten Unbekannte, um durch die nicht verschlossene Terrassentür in das Haus zu gelangen. Hier durchwühlten sie einige Schränke und Schatullen, um letztendlich wertvollen Goldschmuck im Wert von ca. 10.000 Euro mitzunehmen. Anschließend gelang es den Tätern unerkannt zu fliehen. Einige Zeit später gelang es Unbekannten zwischen 16.00 und 17.00 Uhr in ein Wohnhaus in Bünde an der Enger Straße einzudringen. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Hof des Hauses, um dort Reinigungsarbeiten durchzuführen. Diese Zeit nutzten die Täter um durch eine unverschlossene Hintereingangstür in das Haus zu kommen. Hier wurden mehrere Zimmer und Schränke augenscheinlich nach Diebesgut durchsucht. Als Diebesgut wurde aus einer schwarzen Handtasche eine rote Gelbörse mit etwas Bargeld und persönlichen Papieren mitgenommen. Anschließend konnte die Täter das Haus unerkannt verlassen.

Die nächsten schönen Tage werden viele Eigenheimbewohner nutzen wollen, um verschiedene Arbeiten rund um den Garten durchzuführen. Vergessen Sie dabei nicht, dass es genau diese Situationen sind, die Täter dazu nutzen, um in die Häuser/Wohnungen einzudringen. Deshalb nochmals die wichtigen Hinweise:

- Schließen Sie Ihre Haus-/Wohnungs-/Terrassentüren ab, auch wenn Sie nur kurz weggehen.

- Halten Sie Türen und Fenster von Kellern und Dachböden stets verschlossen.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren - denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber verschlossen.

- Bewahren Sie wichtige und wertvolle Gegenstände/Papiere in einem Bankschließfach oder geprüften Wertbehältnis auf, die nicht in ganz kurzer Zeit zu öffnen sind.

