Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osthellenweg, Einbruch in Bungalow

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Sa., 19.09.20, 10:00 - 10:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über ein rückwärtiges Fenster in ein Bungalow auf dem Osthellenweg in Coesfeld ein und durchsuchten hier die Räumlichkeiten.

Durch eine Verantwortliche ertappt, flüchteten die Täter in unbekannten Richtung.

Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an.

Täterhinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Tel.-Nr. 02541/ 140 entgegen.

