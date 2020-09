Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße, Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 18.09.20, 17:15 - 23:25 Uhr, über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Bürogebäude auf der Darfelder Straße in Billerbeck ein.

Aus den Räumlichkeiten wurde letztlich eine Geldkassette samt Inhalt entwendet - darunter auch eine EC-Karte, mit der im Anschluss noch Bargeld abgehoben wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Tel.-Nr. 02541/ 140 entgegen.

