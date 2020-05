Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200515-4: Mann bei Auseinandersetzung in Elsdorf lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtiger (18) festgenommen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Gesuchte hat sich am Donnerstagabend (14. Mai) auf einer Polizeiwache in Bergheim gestellt. Die Staatsanwaltschaft Köln und die Polizei Köln geben nachfolgenden Sachverhalt gemeinsam bekannt.

200515-3-K/REK Mann bei Auseinandersetzung in Elsdorf lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtiger (18) festgenommen - Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 4 vom 14. Mai 2020

Ein gesuchter Tatverdächtiger (18) hat sich am Donnerstagabend (14. Mai) auf einer Polizeiwache in Bergheim gestellt - Festnahme! Seit dem Vortag suchte die Polizei nach dem 18-Jährigen. Ihm wird vorgeworfen, im Streit einen anderen Mann (41) in Elsdorf lebensgefährlich verletzt zu haben.

Das Amtsgericht Brühl erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen der Kölner Mordkommission dauern an. (cr)

