Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei sucht Beteiligten- Motorradfahrer fährt weiter

Vlotho (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach einem Unfallbeteiligten in Vlotho. Auf der Neuen Landstraße kam es, nach bisherigen Ermittlungen, am Montagmorgen (29.3.) gegen 07.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 44-jährigen aus Vlotho und einem bislang unbekannten Motorradfahrer. Zur Unfallzeit befanden sich beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich Neue Landstraße / Hollwieser Straße. Bei einem anschließenden Überholmanöver durch den Motorradfahrer kam es zu einer Kollision mit dem hellgrünen Mitsubishi des 44-Jährigen mit der vorderen linken Fahrzeugseite. Der Motorradfahrer setzte nach dem Zusammenstoß sein Fahrt fort. Am Mitsubishi entstand an der linken Fahrzeugseite ein Schaden von ca. 1.000 Euro, so dass möglicher Weise davon auszugehen ist, dass auch das Motorrad bei der Kollision beschädigt wurde. Der beteiligte Motorradfahrer oder auch weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

