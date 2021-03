Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Grundstücksmauer- Nissan kommt von Fahrbahn ab

Bild-Infos

Download

Rödinghausen (ots)

(sls) In Rödinghausen kam es am Dienstagabend (30.3.) zu einem Alleinunfall auf der Oberbauerschafter Straße, bei dem eine 34-Jährige aus Bünde leicht verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt gegen 22.15 Uhr befuhr die Bünderin mit ihrem grauen Nissan Micra die Oberbauerschafter Straße in Fahrtrichtung Hansastraße. In Höhe der Hausnummer 7 kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den rechten Grünstreifen und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Durch den Zusammenstoß wurde die 34-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht. Nach erfolgter ambulanter Behandlung konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen. Der beschädigte Nissan musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell