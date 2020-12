Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Diebstahl aus einem Klassenzimmer

LaerLaer (ots)

Während eines öffentlichen Blutspendetermins in der Werner-Rolevinck-Grundschule, wurde aus einem Klassenzimmer die Klassenkasse in Höhe von etwa 200 Euro entwendet. Der Täter nutzte am Montag (21.12.) das Zeitfenster von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr, um ungesehen vier im Obergeschoss liegende Klassenzimmer zu betreten und zu durchsuchen. Während des Blutspendetermins ist die Schule für jedermann geöffnet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die an dem Blutspendetermin teilgenommen und dabei verdächtige Personen beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

