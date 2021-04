Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - genauer Hergang unklar

Herford (ots)

(mmb) Unterschiedliche Angaben gibt es zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (01.04.2021) gegen 07:00 Uhr an der Einmündung Bielefelder Straße/ Westring ereignete. Ein blauer Citroen-Transporter und ein Motorrad waren hier von der Bielefelder Straße kommend nach links in den Westring eingebogen und unmittelbar danach kollidiert. Der 63-jährige Motorradfahrer aus Bielefeld wurde bei der Kollision leicht verletzt. An dem Zweirad der Marke Triumph und am Fahrzeug des 28-jährige Transporter-Fahrers aus Herford entstanden geringe Sachschäden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Rufnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

