Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einruch in Wohnhaus

32257 Bünde (ots)

(de)In der Zeit von Mittwoch, 31.03.2021, 23:00 Uhr, bis Donnerstag, 01.04.2021, 08:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Ahler Straße in Bünde - Holsen einzubrechen. Die Unbekannten versuchten, durch die Terrassentür in das Gebäude zu gelangen. Die Tür hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand. Hinweise auf verdächtige Personen oder Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizei Herford, Direktion Kriminalität, unter der Telefon-Nr.: 05221/8880 entgegen.

