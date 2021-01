Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB A5: Vollsperrung nach schwerem Unfall mit LKW

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 05.01.2021, gegen 04.00 Uhr, verunfallte ein Sattelzug auf der BAB A5, zwischen Riegel und Teningen, in Fahrtrichtung Süden, alleinbeteiligt.

Der 40-Tonner kollidierte aus derzeit noch unbekannten Gründen mit der Mittelleitplanke, welche sich mit der Zugmaschine verkeilte. Anschließend kam er quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Da die Fahrzeugtanks des Lkw beschädigt wurden, traten mehre hundert Liter Dieselkraftstoff aus.

Derzeit laufen die Bergungsmaßnahmen. Die eingesetzte Feuerwehr muss Teile der Mittelleitplanke herausschneiden um die Zugmaschine zu bergen. Im Weiteren wird die komplette Ladung des Sattelaufliegers umgeladen.

Der Verkehr wird an der Anschlußstelle Riegel abgeleitet und kann an der Anschlußstelle Teningen wieder auf die A5 in Richtung Basel auffahren. Der Rückstau in Richtung Süden liegt derzeit bei rund 5 Kilometer. Die Umleitungsstrecke ist derzeit ebenfalls überlastet. Ortskundige Fahrzeugführer werden gebeten die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Auch die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Norden ist im Bereich der Unfallstelle durch Einsatzfahrzeuge gesperrt. Dort baut sich ebenfalls ein leichter Rückstau auf.

Die Dauer der Maßnahmen und der Vollsperrung lässt sich derzeit nicht einschätzen. Die Autobahnpolizei ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell