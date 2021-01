Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Elektrik verursacht Feuerwehreinsatz

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstagmittag, 02.01.2020, gegen 13.00 Uhr, kam es zur stark zunehmenden Rauchentwicklung in einem Stromverteilerkasten einer Gaststätte am Marktplatz in Waldkirch.

Vermutlich war es ein technischer Defekt, der einen Schmorbrand verursachte. Dieser konnte von der alarmierte Feuerwehr recht schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell