Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Kraftfahrzeugen - Reifen abgeschraubt

Bünde (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte in der Nacht zu Dienstag (6.4.), dass an einem geparkten LKW-Auflieger der Marke Kögel Reifen fehlten. Der Mann informierte gegen 3.00 Uhr den ihm bekannten 52-jährigen Eigentümer des Anhängers. Am Parkplatz an der Junkerstraße angekommen, stellte der Mann fest, dass die Reservereifen von Unbekannten entfernt worden waren. Der oder die unbekannten Täter haben offenbar Steine unter den Hänger geschoben, um diesen leicht aufzubocken und so das Abschrauben zu erleichtern. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die über das Osterwochenende in Bünde-Ennigloh auf dem Parkplatz etwas beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Schaden beträgt knapp 400 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell