Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hochwertige Werkzeuge entwendet - Unbekannte brechen Baucontainer auf

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Mittwoch (7.4.) ereignete sich in Herford ein Einbruchdiebstahl. Der Bauleiter einer Straßensanierung an der Mindener Straße bemerkte gegen 6.30 Uhr, dass das Schloss eines Baucontainers, der sich in unmittelbarer Nähe der Baustelle befindet, beschädigt war. Am Vorabend, um etwa 18.00 Uhr, hatte er den Container verschlossen und mit einem Vorhängeschloss gesichert. In dem Container lagern diverse Materialien und hochpreisige Werkzeuge, die für die Bauarbeiten benötigt werden. Bei der ersten Durchsicht stellte der 51-Jährige fest, dass Unbekannte einen Teil der Werkzeuge entwendet haben. Der Schaden beträgt insgesamt rund 4200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Dienstag Abend und Mittwoch Morgen Personen in der Nähe des Baucontainers gesehen haben oder weitere Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

