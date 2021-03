Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210303-3: Zeugen nach Strohmietenbrand gesucht - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein Zeuge (57) meldete am Mittwoch (03. März) der Feuerwehr und der Polizei um 00:30 Uhr einen Strohmietenbrand am Hoverhof in Friesheim. Beim Eintreffen der Polizei unterstützte der Zeuge die Feuerwehr bei den Löscharbeiten (Bild).

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brandgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell