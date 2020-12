Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ladendieb ertappt

Nicht unbeobachtet blieb die Tat eines Jugendlichen am Dienstag in Heidenheim.

UlmUlm (ots)

Gegen 18.45 Uhr befand sich der 16-Jährige in einem Geschäft in der Karlstraße. Zunächst steckte der Jugendliche eine Flasche Parfüm in seine Jackentasche. Im Anschluss deponierte er das Parfüm in einer Tasche. Sein auffälliges Verhalten blieb nicht unbeobachtet. Eine Zeugin stellte ihn zur Rede und fand das Parfüm in der Tasche. Das hatte einen Wert von über 100 Euro. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu.

