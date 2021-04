Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gaststätte- Festnahme eines Tatverdächtigen

Löhne (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (8.4.) wurde ein Bewohner eines Hauses an der Lübbecker Straße durch laute Geräusche geweckt, die augenscheinlich aus einer Gaststätte kamen, die sich unterhalb der Wohnung des Melders befand. Gegen 05.20 Uhr meldete dieser sich direkt auf der Leitstelle der Polizei und teilte die verdächtigen Geräusche, die auf einem möglichen Einbrecher schließen lassen, mit. Bei Eintreffen der Beamten, konnte ein 26-jähriger aus Löhne beim Verlassen der Gaststätte durch ein Fenster angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte durch ein Fenster in das Innere der Gaststätte einstieg und beabsichtigte mehrere Getränkeflaschen zu entwenden. Einige Flaschen und Dosen wurden augenscheinlich für den Abtransport bereits außerhalb des Fensters bereitgestellt. Der Innenraum wurde durch den Tatverdächtigen stark verwüstet. Beinahe sämtliche Gläser und Flasche wurden zerstört. Neben einem Spielautomaten und Zigarettenautomaten wurden auch drei hochwertige Flachbildschirme beschädigt. Der 26-Jährige wurde vorläufig in das Gewahrsam zur Polizeiwache nach Herford verbracht. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Löhner das Gewahrsam am Donnerstagmittag wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat geführt. Der Sachschaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben.

