Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Coronaregeln missachtet - Partygast geht aggressiv gegen Polizei vor

Löhne (ots)

(jd) Die Polizei erhielt am Samstag (10.4.) gegen 22.00 Uhr den Hinweis auf eine Ruhestörung in der Löhner Straße. Entgegen der aktuellen Coronaschutzverordnung sollten sich dort mehrere Personen aufhalten. Beim Eintreffen an der Örtlichkeit stellten die Beamten fest, dass sich im Inneren des Haues mehrere Personen aufhalten, die augenscheinlich alkoholische Getränke konsumierten und zu lauter Musik feierten. Keiner der anwesenden Personen trug einen Mund-Nasen-Schutz oder hielt den Mindestabstand ein. Eine 29-Jährige und ein 34-Jähriger gaben sich als Veranstalter einer Geburtstagsfeier zu erkennen. Insgesamt befanden sich in der Wohnung neun Erwachsene sowie mindestens zehn Kinder. Die Beamten forderten die Gäste auf, die Feier sofort zu beenden. Dieser mehrmaligen Aufforderung kamen die Personen jedoch nicht nach. Während die Polizeibeamten den Gästen die Möglichkeit gab, die Veranstaltung aufzulösen und die Personalien der Beteiligten aufnahm, griff ein 52-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen die Beamten mehrfach verbal an. Zudem entfernte sich mit mindestens vier Personen besetztes Auto von dem Wohnhaus. Die Insassen versuchten sich durch das Wegfahren der Personalienfeststellung zu entziehen. Eine Halterangabe ergab, dass das Auto auf einen 31-jährigen Mann aus Bad Salzuflen zugelassen ist. Es besteht der Verdacht, dass alle Insassen zuvor an der Feier teilgenommen haben. Der zuvor schon aggressiv aufgefallene und deutlich alkoholisierte 52-Jährige konnte durch die Beamten nicht beruhigt werden, sondern näherte sich drohend den Beamten. Der Beschuldigte wurde zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten vorläufig in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache in Herford zugeführt. Alle Beteiligten müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell