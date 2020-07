Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Dörzbach: Tödlicher Unfall beim Überholen

Auf der B19 zwischen Dörzbach und Hohebach scherte ein 31-jähriger Audi-Fahrer am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, aus, um einen LKW zu überholen. Dabei kollidierte er mit einem bereits in gleicher Richtung überholenden BMW eines 77-Jährigen. Durch die Kollision kam der BMW-Lenker zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Von dort schleuderte der BMW über die Bundesstraße und fuhr gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte von der Feuerwehr zunächst aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Der 77-Jährige erlag jedoch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Audi wurde auf den LKW abgewiesen. Hierbei verletzte sich dessen Lenker, sowie seine 7-Jahre und 5-Jahre alten Mitfahrerinnen leicht. Der 31-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Der Audi und BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B19 wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis auf Weiteres gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

