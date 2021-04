Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hochwertiger Schmuck gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus

Bünde (ots)

(jd) Am Sonntag (11.4.) kehrte eine Familie aus Spradow gegen 3.15 Uhr in ihr Wohnhaus in der Dinkelstraße zurück. Schon beim Ankommen schlug den Bewohner des Einfamilienhauses ein starker Chlorgeruch entgegen. Sogleich bemerkten sie, dass bisher Unbekannte im Flur und Wohnbereich offensichtlich mehrere Räume durchsucht haben. Auch im Schlafzimmer waren mehrere Schränke durchwühlt worden. Der 32-jährige Hauseigentümer verständigte umgehend die Polizei. Mutmaßlich haben der oder die unbekannten Täter eine chlorhaltige Flüssigkeit im gesamten Haus versprüht, um Spuren zu verwischen. Bei einer ersten Durchsicht stellten die Hauseigentümer fest, dass Schmuck und Uhren im Wert von 11.000 Euro fehlen sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich. Letztmalig war am Samstag Vormittag jemand im Haus, um nach dem Rechten zu sehen, sodass der Tatzeitraum auf das Wochenende eingegrenzt werden kann. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Zeugen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

