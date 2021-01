Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung von Briefkasten durch Böller

Breitscheid-NassenBreitscheid-Nassen (ots)

In der Silvesternacht kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten der Deutschen Post in der Marienstraße in Breitscheid-Nassen. Dabei warfen bislang unbekannte Täter einen brennenden Böller in den Kasten und brachten diesen dadurch zum Zerbersten. Die darin befindlichen Briefe konnten durch die Polizei gesichert und wieder an ihre Absender zurückgeführt werden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

