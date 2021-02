Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Reifen lösen sich.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag trafen Polizeibeamte im Rahmen der Streife auf eine Unfallstelle. An einem PKW hatten sich bei der Fahrt auf der Lemgoer Straße aus bislang ungeklärter Ursache alle Reifen gelöst und waren in verschiedene Richtungen davongerollt.

Der 36-jährige Fahrer eines Ford Focus fuhr gegen 15:20 Uhr in Richtung Detmold, als die Reifen begannen zu schlingern und sich schließlich vom Fahrzeug lösten. Während eine Autofahrerin im Gegenverkehr einem der Reifen noch ausweichen konnte, kollidierte dieser mit dem nachfolgenden Auto eines 22-Jährigen. Beide Autofahrer blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 13 000 Euro. Der Ford wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Der Wagen war vor dem Unfall auf Grundstück einer Firma für Auto-Exporte an der Lemgoer Straße unweit der Unfallstelle abgestellt. Fremdeinwirkung ist nicht ausgeschlossen. Wer Verdächtiges beobachtet hat, informiert bitte das Verkehrskommissariat in Detmold telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell