Polizei Lippe

POL-LIP: Reine. Kradfahrer und Sozius verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend kam ein Motorradfahrer mit seinem Sozius in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte. Die beiden waren gegen 19:10 Uhr auf der Straße Reine aus Bösingfeld kommend unterwegs, als der 32-jährige Fahrer aus Paderborn mit seiner Honda in eine scharfe Linkskurve einfuhr und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie fuhren einen Abhang herunter, dabei wurde der 22-jährige Sozius über den Fahrer abgeworfen. Beide Männer zogen sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in ein Klinikum gefahren. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro.

