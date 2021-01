Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall am Kreisverkehr

Lingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es gegen 15.30 Uhr an der Lindenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer gekommen. Die Fahrerin eines blauen Skoda verließ den Kreisverkehr am Jakob-Wolff-Platz in Richtung Lindenstraße, als sie mit einem Radfahrer kollidierte. Dieser stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Unfallbeteiligten sprachen miteinander, tauschten jedoch keine Personalien aus. Der Skoda dürfte mit einem Kennzeichen aus Braunschweig (BS) versehen gewesen sein.

Die Fahrerin des Skoda sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

