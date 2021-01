Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Holzunterstand abgebrannt

Emsbüren (ots)

Am Donnerstagabend ist es am Richters Esch zum Brand eines Nebengebäudes an einer Doppelhaushälfte gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Feuer gegen 20.30 Uhr im Bereich eines Holzunterstandes ausgebrochen. Die Flammen beschädigten zusätzlich die Holzkonstruktion einer angrenzenden Terrassenüberdachung. Ein weiteres Übergreifen auf weitere Gebäudeteile konnte durch die Feuerwehren aus Emsbüren und Salzbergen verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

