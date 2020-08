Polizei Paderborn

POL-PB: 10-jähriger Junge stürzt mit Fahrrad

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall im Kreuzungsbereich der Getrud-Gröninger Straße mit der Penzlinger Straße in Paderborn hat sich ein zehnjähriger Radfahrer am Dienstagmittag leichte Verletzungen zugezogen. Das Kind wollte gegen 13.15 Uhr mit seinem Fahrrad vom Gehweg der Gertrud-Gröninger Straße nach links auf den Gehweg der Penzlinger Straße einbiegen. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Paderborner Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell