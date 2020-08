Polizei Paderborn

POL-PB: 10-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich des Schwabenwegs mit dem Württemberger Weg in Paderborn hat sich am Dienstagnachmittag ein zehnjähriges Mädchen leichte Verletzungen zugezogen.

Das Kind war gegen 15.33 Uhr auf den Schwabenweg in Richtung An der Talle unterwegs. Als das Mädchen gerade den Württemberger Weg überquerte, wurde es von einem 56-Jährigen erfasst, der mit einem Skoda vom Schwabenweg aus nach links in den Württemberger Weg abbiegen wollte.

Das Kind kam zu Fall und zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Nach Begutachtung durch den Rettungsdienst musste sie aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

