Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sicherheitsmobil der Polizei kommt nach Linz

Linz am Rhein (ots)

Am Montag, den 16.12.2019, ab 10:00 Uhr - 13:00 Uhr steht das Sicherheitsmobil der Polizei Koblenz am Eingangsbereich des Edeka-Marktes Fett, Am Sändchen, Linz am Rhein, für interessierte Bürgerinnen und Bürger bereit. In Kooperation mit der Polizeiinspektion Linz möchte die Polizei im Rahmen der Prävention Beratungen durchführen, Schwerpunkt sind Verhaltensweisen zum Einbruchschutz. Die Fachberater der Polizei stehen aber selbstverständlich auch für weitere Fragestellungen zur Verfügung.

