Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - 800 Liter Diesel gestohlen

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es auf einem Autohof an der Löninger Straße zum Diebstahl von 800 Litern Dieselkraftstoff gekommen. Die bislang unbekannten Täter brachen das Tankschloss eines Sattelzuges auf und gelangten so an das Diebesgut. Wie sie den Diesel abtransportierten, ist bislang unklar. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

